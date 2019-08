Jungs, warum schaut ihr keine Serien mit weiblichen Hauptfiguren?

Das aktuellste Beispiel: „Orange is the new Black“. Die Netflixproduktion über Frauen im Gefängnis hat in den vergangenen Jahren haufenweise Preise gewonnen, genauso wie „House of Cards“ oder „Stranger Things“. Nur, dass letztere ein gemischtes Publikum erreichen, während so gut wie alle Kritiken, die man zur siebten und letzten Staffel von „OITNB“ im Netz findet, von Frauen verfasst wurden. Auch in meinem Bekanntenkreis sind viele Frauen begeistert von der Serie, jedoch kein einziger Mann. Dabei sollte man meinen, dass „OITNB“ Themen behandelt, die viele eurer anderen Lieblingsserien bestimmen: Kriminalität, Gewalt, Macht, Drogen, Korruption, Politik. Wieso also gucken so wenige von euch die Serie?