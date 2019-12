Jungs, warum verlasst ihr euch beim Schenken so oft auf uns?

Und das ist nicht nur in der Familie so, wenn Väter und Brüder auf uns zukommen und ganz unauffällig fragen, ob wir denn schon eine Idee für ein Geschenk für Mama oder Großtante Helga hätten. „Willst du was besorgen? Ich beteilige mich“, heißt es dann von euch. Auch im Freundeskreis beobachten wir das: Wir sind diejenigen, die die Whatsapp-Gruppen vor einer Geburtstagsparty nicht nur eröffnen, sondern auch mit Vorschlägen füllen, dann durch die Stadt hetzen, das Internet auf den Kopf stellen und das Ergebnis am Ende auch noch mit Schleifchen und schönem Geschenkpapier verpacken. Als hätten wir im Gegensatz zu euch Zeit dafür. Am Ende gebt ihr einfach einen Zehner dazu, setzt euren Namen unter die von uns liebevoll ausgesuchte und beschriebene Karte und seid fein raus. Wenn ihr überhaupt von selbst daran denkt und wir nicht auch noch hinter dem Geld herlaufen müssen.