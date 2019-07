Jungs, was macht es mit euch, wenn ihr keinen hochkriegt?

Aber warum eigentlich? Was macht es mit euch, wenn ihr im Bett mal „versagt“? Wenn ihr uns und euch nicht so richtig befriedigen könnt? Und was, wenn das leider nicht „sonst nie vorkommt“, sondern ihr ein echtes Problem habt? Es gibt in Deutschland schließlich vier bis sechs Millionen Männer mit Erektionsstörungen. Die meisten davon sind älter – aber auch junge Leute haben damit zu kämpfen. Und das Problem mit dem „zu früh kommen“ ist ja tatsächlich eher eins, das vor allem junge und im Bett noch nicht so erfahrene Männer haben. Redet ihr da nur mit uns nicht gerne drüber oder verschweigt ihr euch das auch gegenseitig? Schämt ihr euch, wenn es nicht so richtig funktioniert? Und habt ihr Angst davor, dass wir euch deswegen für unmännlich oder unattraktiv halten könnten?