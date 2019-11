Jungs, was sind eure Aussteigerfantasien?

ich träume mich zwar nicht in den hohen Norden zu irgendwelchen Grizzlys und schon gar nicht in die Kälte. Aber wenn ich mit einem großen, innerlichen „Fuck You“ an die Welt mein altes Leben innerlich hinter mir lasse, verstehe ich euren Punkt. Denn bei mir ist der Sehnsuchtsort ein karibischer Strand mit tropischen Früchten und vor allen Dingen ganz viel Sonne. Aber die Prämisse bleibt die gleiche: Ich bin in diesen Träumen von der Welt ziemlich abgekapselt. Ab und an ein Boot, das ankommt, vielleicht mal ein gestrandeter Mensch, dem ich mit meiner unendlichen Expertise helfen kann, in seinen lächerlichen Alltagstrott zurückzufinden. Aber sonst: Ruhe.