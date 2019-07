Jungs, habt ihr Angst davor, schlechte Väter zu werden?

Irgendwann kommen wir darauf zu sprechen, wie wir selbst unsere Kinder erziehen wollen. Wir diskutieren über Vereinbarkeit mit unserer Karriere, über unterschiedliche Erziehungsstile und unsere Erwartungen an einen möglichen Vater. Nochmal zu Erinnerung: Wir alle planen nicht, in den nächsten Jahren Kinder zu bekommen. Trotzdem überkommt mich in solchen Momenten die Angst. Anscheinend gibt es ziemlich viel zu bedenken. Und wenn man da so wild drüber diskutieren kann, dann kann man wohl auch ziemlich viel falsch machen. Ich finde, meine Eltern haben in ihrer Erziehung sehr viel richtig gemacht. Und ich zweifle daran, das selbst genauso gut hinzubekommen. Was, wenn mein Kind ein verzogenes Balg wird? Oder, eigentlich noch schlimmer, ein unglücklicher Mensch? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind in der Schule gemobbt wird oder selbst mobbt? Werde ich damit klarkommen, wenn es andere Vorstellungen von einem guten Leben hat als ich? Mit diesen Ängsten bin ich nicht alleine, wie ich in solchen Gesprächen immer wieder merke.