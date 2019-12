Jungs, habt ihr Angst, alte weiße Männer zu werden?

ich glaube, wirklich niemand will gerade ein alter weißer Mann sein – zumindest nicht das, wofür der Begriff steht. Der alte weiße Mann ist verkürzt gesagt die Inkarnation des ewig Gestrigen, das erklärte Feindbild vieler Feministinnen. Denn nur wegen seines Geschlechts und seiner Hautfarbe genießt er von Geburt an Privilegien, die andere nicht haben und die er auch nicht teilen möchte. Er steht für ein Patriarchat, das sich an den Bedürfnissen einer einzigen Gruppe orientiert und in dem Frauen, queere Menschen und People of Color weniger Macht haben. Lust, sich das einzugestehen, hat er aber wenig. Prominente Beispiele sind Donald Trump oder Horst Seehofer – Männer, mit denen sich wohl die wenigsten von euch identifizieren.