Jungs, mögt ihr vulgäre Sprache bei Frauen nicht?

ihr kennt das bestimmt: Zwei Männer unterhalten sich, einer sagt irgendwann: „Ich geh mal pissen.“ Der andere: „Okay.“ Gespräch beendet (beziehungsweise unterbrochen), niemand sagt was, niemand denkt sich was. Bei Frauen hört sich das eher so an: „Ich geh mal kurz auf Toilette“, oder halt „Ich geh mal pinkeln.“ „Pissen“ oder, extremer noch, „Kacken“ sagen die meisten von uns selten – und uns beschleicht das Gefühl, dass das unter anderem an euch liegt. Beziehungsweise an dem Bild, das ihr, von uns im Kopf habt, das wir unbewusst erfüllen wollen. Denn irgendwo in unseren Hinterköpfen kursiert da noch eine dieser blöden Listen aus der Bravo Girl: „Zehn Dinge, die Jungs an Mädchen nicht mögen.“ Ein Punkt darauf war immer wieder auch das Verwenden von vermeintlich männlichen Kraftausdrücken.