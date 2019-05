Dass ihr durch uns so schön shinet, ist eigentlich schon enough für uns. Die meisten Jungs stehen in einer Beziehung einfach lieber hinter der Kamera als davor. Auch das erfordert übrigens Überwindung, da die Instagram-Boyfriends, wie ihr ja richtig erkannt habt, nicht gerade den höchsten Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Deshalb danken wir euch, dass ihr anerkennt, wie wir uns todesmutig mit dem Handy in die Wellen stürzen, um euch im Sonnenuntergang vor Bali, mit zurückwerfenden Haaren und im Bikini, top in Szene zu setzen. Danke fürs Angebot, aber ihr müsst das für uns nicht machen. Will ja auch keiner sehen, oder?