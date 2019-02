Aber seid ihr in Sachen Sexualität wirklich so viel einfacher „gestrickt“ als wir? Das gängige Vorurteil würde sagen: Ja, das seid ihr. Denn während Geschlechtsteile und Libido von Frauen als hochkomplizierte, delikate und sensible Angelegenheiten behandelt werden, gelten Männer gemeinhin als eine Spezies, die fast immer kann und will. Ihr bräuchtet demnach, um zum Höhepunkt zu gelangen, wenig Tamtam. Ein paar Mal rauf und runter gerubbelt, oder den Penis in etwas Weiches und Warmes reingesteckt – schon funktioniert der Bums. Und der Orgasmus, der dann folgt, fühlt sich angeblich auch immer gleich an.