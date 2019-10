Jungs, trinkt ihr so viel Bier, um männlicher zu wirken?

Also ja: Bier hieß für uns früher vor allem Erwachsensein und Männlichkeit. Heute ist das ein bisschen anders. Über etliche Abende in stinkigen Kellern mit klebrigen Kaktus-Feige-Bier-Mixen, haben wir uns reingetrunken in die Bars und langsam angenähert an die Halbe, wie sie heute vor uns steht. Mittlerweile mögen wir Bier. Dieser Satz aus eurer Frage trifft es ziemlich gut: “Das Leben ist so kompliziert, da sollte wenigstens die Getränkewahl einfach sein.” Bier ist einfach und deshalb mögen wir es. Es passt, wie ihr schon sagtet, zu fast jedem Essen und zu jeder Lebenssituation. Man kann mit Bier entspannen, feiern, bei Opa Rasen mähen und wandern gehen. Und das ist doch cool, oder? Zumindest dann, wenn wir gecheckt haben, dass Bier zu trinken nicht gleich Männlichkeit bedeutet.