Wenn der Rausch vorbei ist, kommt der Morgen danach. Da geht es uns beschissen, genauso wie euch. Trockener Mund, Übelkeit, Kopfschmerzen, kennen wir alles. Allerdings reagieren bei uns die meisten Menschen anders auf unseren Kater. Wenn wir von unseren postalkoholischen Leiden erzählen, kommt von anderen Jungs oft so etwas wie: „Hä, du hast einen Kater? Jetzt stell dich mal nicht so an, so viel hast du doch gar nicht getrunken.“ Wir sagen dann solche Sachen wie: „Klar Alter, guck doch mal, was ich alles gesoffen hab!“ Und das von euch sehr schön beschriebene Spielchen mit dem Aufzählen der Drinks geht los. Dass wir am Morgen danach darüber reden, wie viel wir getrunken haben, ist also oft eine Rechtfertigung dafür, dass es uns gerade schlecht geht.