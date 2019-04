Als ich mich am Osterwochenende also mit zwei Freundinnen im Park

sonnte – eine Freundin lag mit dem Kopf auf dem Bauch der anderen,

während diese mit ihren Fingerspitzen meinen Kopf kraulte – fiel mir auf,

dass die Jungs neben uns sich nicht einmal annähernd berührten. Weder

am Arm, noch an den Beinen, noch am kleinen Zeh. Klar, sie saßen jetzt

nicht weit weg voneinander, aber eben auch nicht so nah, dass sie sich

ständig und bewusst berührt hätten.