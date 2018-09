Aber da gibt es eine Sache, bei der wir in der Hinsicht noch ganz am Anfang sind. Und die irritiert uns. Wirklich. Es erwischt uns überall, am Flughafen genauso wie im Supermarkt: Sobald wir etwas in der Hand haben, das mehr als fünf Kilo wiegt, sind wir es sofort wieder los. Ob Koffer, Wasserkiste oder Umzugskarton: „Ich nehm das schon“, sagt ihr. Wir laufen mit leeren Händen hinterher und kommen uns komisch vor. Wie Marie Antoinette in Nikes.