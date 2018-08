Wahrscheinlich kann man den Ursprung des Pogo-Drangs, wie so vieles, am Ehesten in unserer Kindheit finden. Die meisten von uns haben als großer Junge/Mann nämlich noch ziemlich viel von ihrem früheren, jüngeren Ich in sich. Und die meisten kleinen Jungs, das ist zumindest unsere Erfahrung von früher, raufen nun mal gerne miteinander. Warum das so ist, wissen wir nicht. Das hat bestimmt irgendwas mit Ur-Instinkten aus der Kategorie „Wer-ist-der-Stärkere” oder so zu tun, da fragt ihr aber besser mal einen Biologen. Soweit es uns betrifft, raufen wir uns halt einfach gern – und da man sich in einem gewissen Alter nicht mehr auf dem Schulhof prügeln sollte beziehungsweise in der Regel gar keinen mehr dafür zur Verfügung hat, brauchen wir Alternativen.