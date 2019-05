Deswegen war auch alles, was ich gemacht habe, genervt die Augen zu verdrehen. Auftritt Freund Eins: Der hat Freund Zwei dann nämlich ziemlich eindeutig klargemacht, dass das gerade superuncool und unangebracht war – und das, obwohl er auch einfach nur dreckig hätte lachen können, denn immerhin war der Witz an ihn gerichtet, um sich gemeinsam über mich lustig zu machen. Das war also dieses sehr erhellende Erlebnis, bei dem ich gemerkt habe, dass mir das vorher noch nie so passiert ist, denn normalerweise bleibt so etwas einfach unkommentiert im Raum stehen, vermutlich ist das so ein komisches Bro-Code-Ehren-Ding. Deshalb unsere Frage: Jungs, warum sagt ihr nichts, wenn uns jemand sexistisch beleidigt?