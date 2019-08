Jungs, warum schreibt ihr kein Tagebuch?

Aber, um das bis hier Geschriebene zu relativieren, zum Schluss noch ein kleiner Exkurs: In Kolumbien gibt es das indigene Volk der Kogi, in dem nur die Männer Tagebuch schreiben. Jaha! Und zwar, indem sie eine Pampe aus gekauten Kokablättern, Kalkpulver und ihrem eigenen Speichel an den Hals einer Kürbisflasche reiben, die sie immer mit sich herumtragen. Das machen sie jeden Tag. Und über Monate und Jahre wächst so um den Hals der Kürbisflasche ein gelbliches, rundes, leicht phallisches Gebilde aus getrocknetem Schmodder. Das Ganze ist dann der so genannte Poporo. Das Auftragen der Pampe repräsentiert den Gedankenfluss des Besitzers und die Größe und Form des getrockneten Schmodders steht für seine Lebenserfahrung und Weisheit.