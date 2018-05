Jungs, warum spuckt ihr so oft aus?

Schreiten wir weiter zur Rotze. Auch hier hat das Kinderfernsehen eine gute Entschuldigung, zumindest für kühle Tage: Die Nasenmuscheln schwellen bei starker Atmung in kalter Umgebung (also zum Beispiel beim winterlichen Joggen) nämlich an, um die Luft ausreichend erwärmen zu können, damit sie nicht zu kalt in der Lunge ankommt. Gleichzeitig nimmt die Schleimproduktion an Fahrt auf, das dient zur Befeuchtung der Luft und zur Entfernung von Dreck – und zwar nach außen. Wenn wir also irgendwo hinrotzen, dann vermutlich auch, weil es einfach nicht anders geht und gerade weit und breit kein Taschentuch zur Hand ist. Das ist eher eine Notfallsituation, wirklich perfekt beherrscht das Rotzen mit der von dir beschriebenen Luftstoßtechnik nämlich niemand mehr. Das Wissen darüber ist seit den frühen Tagen des Punkrocks, in denen es zum guten Ton gehörte, sich gegenseitig anzurotzen, etwas verloren gegangen.