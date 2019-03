Natürlich waren und sind an diesen Abenden auch Jungs dabei, aber irgendwie wirkt ihr dabei selten so, als hättet ihr richtig Bock. Stattdessen beobachte ich da oft eine Spaltung der Gruppe: Während wir Mädchen schon auf die Tanzfläche stürmen, wenn dort sonst noch niemand unterwegs ist, geht ihr erstmal an die Bar. Pichelt euch dort so lange einen rein, bis euer Pegel auf einem Level ist, dass ihr unsere Bitte „Jetzt komm doch endlich tanzen!“ nicht mehr so richtig gut wegargumentieren könnt und euch auf die Tanzfläche zerren lasst. Dort passiert dann etwas, das ich mal freundlich als „One, two, step“ bezeichnen würde: Ihr wippt ein bisschen von einem Fuß auf den anderen, wackelt mit dem Kopf leicht hin und her und starrt dabei die meiste Zeit betreten in euer Glas oder sucht nach Vorwänden, es nochmal auffüllen zu lassen. Und während wir Mädchen bereits unsere innere Shakira rauskehren, die Arme in die Luft reißen und laut mitsingen, macht ihr weiter den Wackeldackel.