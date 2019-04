Aber ihr fragt ja hauptsächlich, was für unser Nichtwissen in punkto Geschlechtskrankheiten – Achtung, Wortwitz – „Ausschlag-gebend“ ist? Bei uns spielen Geschlechtskrankheiten eben tatsächlich lange keine so große Rolle: Für euch gibt es mehr Situationen, in denen ihr euch untenrum mit etwas Unangenehmem anstecken könnt. Zum Beispiel im Schwimmbad: Schleimhäute und so. Oft sind die Krankheitsverläufe bei euch auch deutlich schlimmer. HP-Viren können wir natürlich auch haben, aber sie lösen bei uns nichts vergleichbar Schwerwiegendes aus wie Gebärmutterhalskrebs. Sind wir infiziert, fällt uns das meist nicht mal auf. Im blödesten Fall geben wir die Viren dann wieder an euch weiter. Ein ewiger Kreislauf, wenn keiner etwas dagegen tut.