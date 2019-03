Produktauswahl kann einen in den Wahnsinn treiben. Auch bei Kondomen. Was es da alles gibt! Neben den bekannten Klassiker-Marken wie „Durex“ und „Billy Boy“ kann man unter unzähligen Alternativen wählen, die dann „Condomi“, „Malesation“ oder „Château du Coq“ (!) heißen. Und jede Marke hat mehrere Sorten im Angebot: „Fun Explosion“, „Gefühlsecht“, „Insvisible“, „Länger lieben“, „Sensation“, „Prosecco“, „Nature“ und so weiter. Die Oberfläche kann glatt, gerippt oder genoppt sein, die Beschichtung feucht, extra feucht oder Spermien abtötend. Es gibt verschiedene Größen und Wandstärken und Farben und Geschmacksrichtungen. Und natürlich gibt es auch noch eine Auswahl an nachhaltigen, fairen und veganen Kondomen (vegan, weil bei der Herstellung kein Milchprotein verwendet wurde, was ansonsten anscheinend üblich ist).