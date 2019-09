Jungs, wie wichtig ist euch ein schöner Penis?

Groß ist also schon mal gut. Und jetzt wird’s knifflig. Denn was außer der Größe überhaupt einen schönen Penis ausmacht, ist vor allem für Heteros schwer zu beantworten. Die Penisse in Pornos werden von Filmteams gecastet, sind also nur bedingt zum Vergleich geeignet. Und im erigierten Zustand haben die meisten Heteros live außer dem eigenen noch keinen Penis gesehen. Natürlich sind uns zum Beispiel beim Sport in der Umkleide schon viele schlaffe Penisse untergekommen. Aber das zählt nicht, da ein Penis im erigierten Zustand komplett anders aussehen kann. Und das ist der, auf den es ankommt, weil wir ja nur so Sex haben können. Um unser Geschlechtsteil beautymäßig zu ranken, fehlen uns also irgendwie die Vergleichsmöglichkeiten. Deshalb wird ein schöner Penis vor allem durch euch definiert, liebe Frauen.