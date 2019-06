Jungs, warum wollt ihr nichts von „Toxic Masculinity“ hören?

Natürlich ist es bescheuert von uns Jungs, wenn wir uns in dieser wichtigen Debatte an Begrifflichkeiten aufhalten. Denn in so einer Diskussion geht es am Ende auch wieder nur um uns Männer und nicht um euch Frauen. Eins sollten wir daher auf keinen Fall tun: Wegen Streitereien um Begrifflichkeiten nicht mehr über überholte Bilder von Männlichkeit reden. Deshalb sind wir voll bei euch, wenn ihr sagt, dass ihr genauer werden solltet. Wenn ihr „Toxic Masculinity“ nicht als Kampfbegriff gegen Männer generell versteht, dann macht uns das klar, wie in eurer Frage hier. Dann reagieren wir auch nicht so komisch beleidigt. Denn am Ende wollen wir ja alle dasselbe: sein, wer wir sind – und nicht das, was uns überholte Stereotype vorschreiben.