Da habt ihr einen Treffer gelandet. Ein total entspannter Umgang mit Sextoys ist in der Männerwelt in etwa so oft zu finden, wie offen homosexuelle Fußballer in der Bundesliga. Hilfsmittel zur männlichen Selbstbefriedigung sind unter Jungs definitiv ein Tabuthema. Da reden wir nicht drüber. Das ist einigermaßen erstaunlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass zumindest die herkömmliche, hilfsmittelfreie männliche Masturbation keinen allzu sündigen Beigeschmack mehr hat in der Gesellschaft. Dass Jungs Pornos schauen und onanieren? Ja mei, weiß jeder, schockt niemanden mehr, ist halt so. Aber Analplugs? Prostata-Vibratoren? Dinge mit Namen wie „Robotic Mouth“? Hilfe!