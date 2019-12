Ich höre gerne Avicii und David Guetta, na und?

Und damit möchte ich definitiv nicht die künstlerische Leistung von DJs wie Avicii herunterspielen. Er galt in der Szene als Ausnahmetalent, als Genie mit einem ausgesprochen guten musikalischen Gespür – was seinen Wahnsinns-Erfolg innerhalb weniger Jahre erklärt. Und: Er schrieb seine Musik selbst, was viele dieser Musikkenner vielleicht genauso überraschen wird, wie, dass sein Stil an ältere Musikrichtungen wie Bluegrass-Country und Rock angelehnt ist. Nur eben unterlegt von EDM-Beats. Mit seinen Hits traf er den Nerv der Zeit und seine Ohrwürmer sind heute noch in den Köpfen – offensichtlich auch derer, die seine Musik ganz schlimm finden.