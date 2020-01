Billie Eilish ist das Vorbild, das ich mir gewünscht hätte

Billie Eilish hat an diesem Abend als erste Frau in der Geschichte der Grammys alle vier Hauptpreise gewonnen: Best New Artist, Best Record of the Year, Song of the Year („Bad Guy“) und Album of the Year („When We All Fall Asleep, Where Do We Go“). Mit 18 Jahren. Sie ist ganz oben angekommen, keiner kann das Teenage-Wunder mehr ignorieren. Und das sind wirklich gute Nachrichten für junge Frauen auf der ganzen Welt. Eilish ist eine neue Evolutionsstufe des weiblichen Popstars. Eine, die wir Millennial-Frauen auch gerne als Vorbild gehabt hätten. Eilish ist ein Grund, weshalb wir neidisch sind auf die Generationen, die uns folgen.