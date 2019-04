Klar, unsere Kommunikationsgemeinschaft setzt gegenseitiges Vertrauen voraus. Von uns hat – im Gegensatz zu Mark aus dem Kino – aber keiner das Lügen erfunden. Kleine Schwindeleien hält unsere Gesellschaft seit Tausenden von Jahren aus. In einigen Kulturen werden Lügen sogar offen akzeptiert. So zum Beispiel in vielen asiatischen Ländern. In fernöstlichen Kulturen gilt es als äußerst wichtig, sein Gesicht zu wahren und andere nicht in Verlegenheit zu bringen. Eigene Leistungen werden dort ganz selbstverständlich heruntergespielt (ja, auch das ist lügen) und es spielt eine größere Rolle, das zu sagen, was der andere hören will.