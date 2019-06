Auch die Trennung von einer Stadt verursacht Liebeskummer

In solchen Phasen bin ich dann besonders schwach: Man wollte doch noch so viel erleben, in der Stadt oder mit dem Menschen. Noch immer gibt es in Leipzig so viele Läden und Kneipen, in denen ich noch nie war, da sind Radtouren, die ich immer machen wollte und lange dachte: Irgendwann! Jetzt ist es zu spät für vieles davon. So ist das auch am Ende einer Liebesbeziehung: Irgendwelche Pläne bleiben oft auf der Strecke. Eines Tages wollte man doch noch zusammen ans Meer fahren, diese eine gemeinsame Freundin in Stockholm besuchen, vielleicht ja sogar Kinder kriegen. Selbst, wenn man selbst Schluss gemacht hat – ein bisschen Wir-wollten-doch-noch-Schmerz bleibt oft zurück. Und ja, eine Stadt kann man, anders als den oder die Ex, immer noch besuchen und endlich in diese eine Bar gehen, in die man es in dreieinhalb Jahren nie geschafft hat. Das Gleiche ist es aber nicht.