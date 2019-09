Es lohnt sich, dramatisch zu sein

Meine Facebook-Timeline ödet mich an. Nicht nur wegen der Algorithmen, die mir Werbung reinspülen. Nein, es sind meine Facebook-Freunde, die nur noch super eintönige Sachen posten: Mit Spritzer in der Abendsonne (#lovemylife), Selfies beim Joggen (Halbmarathon smileyyy) und der Klassiker: „Kennt jemand jemanden, der eine Wohnung in Hamburg zu vergeben hat?” Absolut keine Ahnung, wie es den Menschen dahinter wirklich geht. Vor sechs Jahren herrschte da noch ein ganz anderer Ton: Fotos von Knutschenden in irgendwelchen dreckigen Dissen, Menschen, die total unironisch den Beziehungsstatus „Es ist kompliziert“ angegeben haben und deepe Sprüche über Freundschaften.