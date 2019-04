Das Ganze ist ein emanzipatorischer Rückschlag, denn viele Frauen (und auch einiger Männer) haben jahrelang nicht nur für die Anerkennung gleicher Rechte für Frauen gekämpft, sondern auch für deren Partizipation und Teilhabe am öffentlichen Leben. In Räumen speziell für Frauen wird Teilhabe aber zu etwas Exklusivem, denn in den meisten Fällen ist der Zutritt an eine Art Mitgliedschaft geknüpft – einen Geldbetrag, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht oder einer anderweitig definierten Gruppe –, was wiederum einen Großteil der einkommens- oder sozialschwachen Frauen ausschließt. Diejenigen also, die statistisch häufiger von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen sind. Räume für Frauen sind also nicht nur unemanzipatorisch, sondern auch unsolidarisch.