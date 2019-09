Sagt öfter „Ist mir egal!“

Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Aussage „Ist mir egal“ verboten ist. Das war schon früher so. Da hat meine Mutter darauf immer mit „Egal ist 88!“ geantwortet, was so viel heißt wie: „Aber alles andere außer 88 halt nicht!“ Im Freundeskreis galt ich oft als die, die alles mit sich machen lässt und sich nicht traut zu sagen, was sie will. Aber oft wollte ich eben wirklich nichts Bestimmtes und darum denjenigen die Entscheidung überlassen, für die es ein echtes Problem gewesen wäre, in Bar A statt in Bar B zu gehen. Ich fand das eigentlich sehr nett von mir. Von Seiten der Freund*innen wurde es trotzdem mit einem „Oaaar, war ja klar!“ quittiert.