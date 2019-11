Warum wir eine „Essen bestellen“-Scham brauchen

Und ganz ehrlich: Es schmeckt vor Ort auch einfach besser als zu Hause. Wer schon einmal eine Lieferung mit durch die Verpackung gelaufener Soße oder eine Pizza mit Rucola, der nicht mehr knackig frisch oben auflag, sondern welk im Käse klebte, bekommen hat, weiß, wie groß die Enttäuschung beim bestellten Essen sein kann. Ganz zu schweigen von der manchmal enormen Internet-Realitäts-Schere, bei der der Burger auf den professionellen Studioaufnahmen noch richtig appetitlich aussieht, in der Realität aber entweder zu einem großen, soßigen Burger-Klotz zusammengeklebt ist oder die Zutaten unsortiert in der Schachtel herumliegen. Im Restaurant oder Imbiss kann man vorab gucken, was die anderen Gäste so auf ihren Tellern haben. Sieht das gut aus? Sehen sie zufrieden aus? Außerdem sieht man dort auch – und das ist manchmal noch viel wichtiger – wie und in was für einer Umgebung das Essen zubereitet wird.