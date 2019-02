Wer von uns gehört schon zu dem mit Gaben gesegneten Teil der Bevölkerung, der von Natur aus unglaublich lustig und irre kluk ist? Der Rest von uns muss es halt üben. Indem man Witze erzählt. Wieder und wieder – bis einer lacht. Gnadenlos wie die achtjährige Nichte meines Freundes. So lernt man, was eine gute Rampe – ein Set-up – für einen Witz ausmacht, und was eine Pointe braucht, um Lacher zu generieren. Nur wenn man damit ok ist, auch mal ein bisschen blöd auszusehen, kriegt man ein Gefühl für Timing und Publikum. So checkt man auch in normalen Gesprächen, was ein gutes Set-up ist – und kann es eiskalt verwandeln.