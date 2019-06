Man ist selten verletzlicher als beim Posieren für ein Foto

Und der oder die Fotografierende sieht natürlich auch, was hinter dieser Fassade steckt: nämlich ein Mensch, der voller Selbstzweifel ist. Sonst bräuchte es die verschiedenen Winkel, das besondere Licht und den atemberaubenden Hintergrund ja gar nicht. Das ist natürlich auch den Fotografierten klar. Daher die logische Konsequenz, sich grundsätzlich nur von Leuten „shooten“ zu lassen, die er oder sie liebt. Solchen Menschen also, die anderen nicht von den beim Shooting offenbarten Schwächen erzählen. Hoffentlich zumindest. Denn wer will schon, dass andere wissen, wie viel Mühe hinter diesem so unbeschwert wirkenden Profilbild steckt?