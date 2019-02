In dem Moment, in dem jemand etwas, das ich mache, als „mutig“ bezeichnet, gehen bei mir die Alarmglocken an. Zumindest dann, wenn ich es bisher nicht als mutig empfunden habe. Angenommen, ich würde vom Zehner springen (was ich noch nie gemacht habe, bin viel zu feige) – dann könnte ich mich durchaus damit anfreunden, wenn hinterher jemand „Das war aber mutig“ zu mir sagt. Immerhin hätte ich beim Absprung angemessen Angst gehabt und wäre mir des Risikos bewusst gewesen, mich beim Aufprall aufs Wasser zu verletzen.