Man kann sich zwischendurch umziehen, wenn es einem danach beliebt, Schmuck wechseln, eine neue Lippenstiftfarbe auflegen, man kann jemandem lustige Privatsammlungen nutzloser Gegenstände zeigen, die man in einer geheimen Schublade versteckt, und man könnte eben auch, jedenfalls theoretisch, einfach ins Bett gehen! Könnte zur besten Partyzeit vor lauter sozialem Wohlgefühl gemütsmäßig zur Katze werden und sich entweder mittendrin oder im Nebenzimmer einfach einrollen und schnurrend wegnicken. Könnte in aller Ruhe ein bisschen schlafen, wieder aufwachen und zum Absacker zurückkehren in die Küche und doch noch ein letztes Lied mittanzen. Oder auch einfach durchschlafen und am nächsten Tag „Schön, dass ihr da wart, ich hoffe, ihr hattet es schön, ich hab jedenfalls sehr gut geschlafen“-Nachrichten verschicken. Das wäre schön. Ich würde jede Woche Feste feiern.