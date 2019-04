Weil ich jetzt in Brüssel lebe, besuche ich einen Französischkurs. Ich habe die Sprache in der Schule schon mal gelernt, aber das ist lange her und Dinge wie Pronomen, Konjunktionen und der Subjonctif (und natürlich sehr viele Vokabeln) sind längst aus meinem Gehirn verschwunden. Richtig viel Lust hatte ich nicht auf den Kurs, weil ich an den Schulunterricht denken musste und daran, wie ich an der Volkshochschule in München mal zwei Semester Spanisch gelernt habe. Ich dachte also an Frontalunterricht mit Mitschülern, die keinen Bock hatten, und mit Mittvierzigerinnen, die zwar viel Bock hatten, aber in so unterschiedlichem Tempo lernten, dass es mich nervös machte.