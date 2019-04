Der Vorschlag von festinstallierten Überwachungskameras in Fahrschulautos wird in anderen Ländern auch schon ernsthaft erwogen: Der Guardian etwa berichtete, dass der Anstieg von gemeldeten sexuellen Übergriffen in Fahrstunden eine politische Debatte in Großbritannien auslöste: Der konservative Parlamentarier Richard Graham etwa betonte den Mehrwert, den solche Kameras hätten – und zwar für beide Beteiligte: „Es würde beweisen, wenn etwas Unangebrachtes passiert wäre, aber es würde auch Fahrlehrer beschützen, die sich gegen falschen Anschuldigungen wehren müssen.“