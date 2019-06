Warum gibt es Blitzermeldungen, aber keine Warnungen vor Ticketkontrollen?

Während ich also weiter in der Straßenbahn sitze, mache ich mir so meine Gedanken: Warum warnt einen eigentlich niemand vor Ticketkontrollen? Wenn ich Auto fahre, höre ich doch auch regelmäßig die Blitzermeldungen im Radio. Ich schaue bei Facebook. Da gibt es die Gruppe „MVV Blitzer“, in der sich Münchnerinnen und Münchner gegenseitig Hinweise geben, wo gerade Kontrolleure unterwegs sind. Im Schnitt ein Post täglich. Nicht sehr hilfreich das Ganze. Auch bei Twitter gibt es einen „MVV Blitzer“-Account, die letzte Meldung ist allerdings sieben Jahre alt. Weiter in den App-Store. Auch dort finde ich nahezu nichts. Entweder wurden die Apps gelöscht oder erst ein paar Mal heruntergeladen. Ich recherchiere weiter und finde die Website „Fare2Bandit“. Zu dem Kontrolleurs-Meldedienst, der seit 2013 existiert, gibt es auch eine Android-App. Der Entwickler Petr Pechoušek kommt aus Prag. Die meisten eingetragenen Städte sind in Tschechien, aber auch andere Metropolen sind dabei. In Deutschland sind Berlin, Hamburg, Dresden und Frankfurt gelistet.

„Es wird immer Leute geben, die sauer auf dich sind und sagen, du unterstützt etwas Verbotenes“