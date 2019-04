Neulich saß mir eine junge Frau im Zug gegenüber. Ich konnte nicht aufhören, sie anzustarren, denn ihre Haut war so glatt und so strahlend. Sie sendete ein „Mir ist noch nie irgendetwas Schlimmes passiert, nicht mal ein verdorbener Joghurt, den ich aus Versehen gegessen habe“ aus. Ich wollte so unbedingt in sie hineinschlüpfen, einfach nur sie sein. Nicht, dass meine Haut schlecht wäre, ich bin 24, aber trotzdem bin ich wahnsinnig defizitär. Zumindest ist es das, was ich glaube. Oder es ist das, was man will, dass ich es glaube.