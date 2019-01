Eine dieser Methoden habe ich mal für beinahe ein halbes Jahr ausprobiert, nachdem Leandra Medine, die Gründerin des Modeblogs Man Repeller, davon so schwärmte. Ein Dankbarkeits-Tagebuch im Stile des Journaling-Trends, in dem man jeden Abend drei Sachen notieren soll, die an dem Tag schön, gut, im positiven Sinne bewegend oder interessant waren. Die Idee dahinter: sich selbst zum Optimisten umzuerziehen. Schwierigkeitsgrad: Null. Aber auch Interessantheitsfaktor Null. Als ich mir dieses Tagebuch Wochen später nochmal an sah, wurde mir übel: Hilfe, ein Tagebuch wie ein #thegoodlife-Instagram-Channel! Wer hatte diese grauenhaft langweilige und oberflächliche Schönfärberei meines Lebens verfasst? Ja, natürlich beinhaltet jeder Tag meines Lebens Gutes, schöne Blätter an Bäumen, gutes Essen, kleine Spontan-Party mit Freunden, kurzer Ausflug sonstwohin. Aber was war denn mit all den Sorgen, all den Zwischentönen, all den weniger schönen Erlebnissen, die mich und mein Leben geprägt hatten? Und was waren meine Gedanken dazu gewesen, wo war denn hier die Tiefe, der Gehalt? Ein ehrliches Tagebuch ist als Preisgabe aller persönlicher Schattenseiten und gruseliger Gedanken natürlich ein Selbstdarstellungs-Alptraum, aber ist nicht jedes Optimisten-Tagebuch auch ein gnadenloses unter-den-Teppich-kehren? Woran sich natürlich der Gedanke anschließt: Kann es vielleicht sein, dass wir im Zeitalter der digitalen Inszenierung zwar alle wissen, dass die angebliche Realität in Social Media nichts mit der echten zu tun hat, unterbewusst aber trotzdem fürchten, wir seien die einzigen, die am Leben litten? Und uns deshalb immer weniger trauen, unser Tagebuch hemmungslos vollzuheulen, weil wir dann endgültig glaubten, wir wären die einzigen Voll-Loser des Jahrhunderts? Oder ist es mein völlig verinnerlichter Effizienzwahn, der mich davon abhält, einfach die Seiten eines neuen Notizhefts völlig konzeptfrei vollzulabern?