Klar – dass langer Blickkontakt unangenehm sein kann, ist keine wirklich erschütternde Erkenntnis. Was aber interessant ist, sind die Extreme. Ich glaube, zwei Typen ermittelt zu haben: Am einen Ende des Spektrums diejenigen, für die es scheinbar nichts Schöneres gibt, als den anderen noch bei den banalsten Gesprächen so fanatisch zu fixieren, als ob sie in jedem Mikrozucken der Augenmuskeln schmuddlige kleine Groschenromane über seine geheimsten Geheimnisse und Sehnsüchte lesen könnten. Natürlich gibt es Situationen, in denen ich einsehe, dass es ein eindeutiger Vorteil ist, bewusst Blickkontakt zu halten. Wenn man einen Job will. Wenn man versucht, einem Inquisitionstribunal glaubwürdig zu erklären, dass man keine Hexe ist. Oder wenn man der Liebe seines Lebens einen Dreier vorschlägt. Aber ich rede hier von Personen, die wirklich zwanghaft aus jeder Situation einen Augenshowdown machen müssen. Als ob wir uns tagtäglich nicht schon mit genug Wettbewerb rumschlagen müssten. Kann nicht wenigstens ein Gespräch über öffentlichen Nahverkehr oder den Unterschied zwischen Crème fraîche und Sauerrahm ohne den Versuch auskommen, dem anderen die Seele klauen zu wollen?