„Wir wollen uns das auch in den Lebenslauf schreiben“

Auch auf den verschiedensten Streaming-Portalen gibt es immer mehr Serien und Filme, in denen Mitglieder eurer Generation die Held*innen sind: Ihr rettet die Welt vor Aliens (Rim of the World), organisiert euch eine eigene, bessere Gesellschaft (The Society) oder werdet reich, indem ihr im Internet Drogen verkauft (How to Sell Drugs Online (Fast)). Die Message ist: Ihr könnt alles erreichen, ihr müsst nur daran glauben, beziehungsweise es einfach machen.