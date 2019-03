Tatsächlich fühlt man sich ohne Internet, als müsste man eine Rolltreppe in entgegengesetzter Richtung nach oben laufen. Es ist so, so anstrengend. Das Internet macht uns schneller, schlauer und verknüpfter mit unserer Umwelt – und zwar in einem Maße, dass man schon beinahe von „Body Enhancement“, also einer Verbesserung unseres Körpers, sprechen kann. Klar, wir sind keine Cyborgs, sind nicht in einem medizinischen Sinne modifiziert. Aber das Netz ist zu einer Verlängerung unseres Selbst geworden. Und wenn man darüber nachdenkt, ist die Veränderung, die der Mensch durch die Digitalisierung und das Internet erfahren hat, vielleicht sogar größer, als wenn man sich einen dritten Arm anschrauben hätte lassen.