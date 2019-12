Warum ich Glühwein hasse …

Und diese tiefe Abneigung macht mich zur Advents-Außenseiterin. Zum Winter-Misfit. Ich kann nicht Skifahren und gläubig bin ich auch nicht – viel bleibt da nicht mehr an Winter-Ritualen, an denen ich fröhlich teilnehmen könnte. Der Glühwein wäre das niederschwelligste, aber selbst das funktioniert nicht für mich. Wie gerne würde ich mich bei Spaziergängen in der Kälte schon auf das heiße Getränk freuen, das mich warm und beschwipst machen wird! Wie gerne bekäme ich wohlige Gänsehaut, wenn in vorweihnachtlichen Einladungsmails was von „… und zum Abschluss gibt es Plätzchen und Glühwein für alle“ steht! Wie gerne würde ich ab Tag eins der Weihnachtsmarktsaison regelmäßige Treffen mit Freund*innen am Glühweinstand organisieren! Und wie gerne wäre ich eine von denen, die nach der vierten Tasse sogar den blinkenden Rentierhut vom Typen an der Nachbarbude witzig findet!