Zeigt Deutschland-Flagge!

Die Flaggenfrage, also ob man die deutsche Flagge zeigen darf, soll oder will, kommt konsequent immer dann auf, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft ein internationales Turnier spielt. So auch in diesem Jahr. Aber dieses Jahr ist es anders, denn seit der letzten Bundestagswahl sitzt eine rechtspopulistische, nationalistische Partei im Bundestag, deren Vertreter immer wieder neue rhetorische Abgründe erkunden. Besagte Partei hatte vor drei Wochen zu einer „Großdemonstration“ in Berlin aufgerufen. Die Teilnehmer (in ihrer Zahl recht überschaubar) schwenkten massenweise Deutschlandfahnen. Die Idee dahinter ist so einfach wie effizient: Sie deuten die Deutschlandflagge für ihre Zwecke um, denn sie, so behaupten sie, seien „das deutsche Volk“. Das ist mindestens unangenehm, meist besorgniserregend oder sogar gefährlich.