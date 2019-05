Online-Magazine schreiben bereits „Bikeshorts are back and we are not even mad about it”, oder nennen sie den „ugly cute summer style”. Aber nein, falsch! Wir sind super mad about it und finden sie einfach nur ugly. Schuld an dem ganzen Hype ist Kim Kardashian. Für viele ist sie immer noch die Frau, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen berühmt geworden ist, für die anderen ist sie diejenige, die mit einer Röntgenaufnahme bewiesen hat, dass sie weniger Silikon in ihrem Hintern hat, als man gedacht hätte (nämlich gar keins). Diesen Hintern steckt sie seit einiger Zeit (genauer: seitdem ihr Mann Kanye West in seiner Modelinie im großen Stil Radlerhosen produziert) in hautenge Bikeshorts – und die ganze Welt macht es völlig unironisch nach.