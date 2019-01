Was der Erfinderin Jennifer Graham im Jahr 2011 nur wie ein Geistesblitz während eines College-Klassenprojekts vorkam, wurde zwei Jahre später Realität. Sie gründete ihr Unternehmen und nun haben Tierbesitzer schon seit sechs Jahren die Möglichkeit, ihre Haustiere an den Füßen tragen zu können. Auf Instagram und Facebook gehen jetzt Bilder der knuddligen Imitate durch die Decke und verblüffen jeden Tierfreund mit ihrer Echtheit. Wenn die liebste Fellnase also irgendwann nicht mehr da ist, bleibt zumindest ihr „Cuddle Clone“.