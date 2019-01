Das Symbol der EU auf Kleidungsstücken und Accessoires gibt es schon länger. Seit Jahren tragen Menschen den bekannten Sternenkreis, um ihre politische Haltung zu demonstrieren. Besonders groß wurde die Aufmerksamkeit allerdings erst, nachdem die Briten 2016 dafür gestimmt haben, die EU zu verlassen. In einer Art Kunstprojekt entwickelte Souvenir Official eine Neuinterpretation des EU-Zeichens, das heute den EUnify-Pullover ziert. Der Hoodie in blauer Farbe zeigt den Sternenkranz der EU-Flagge – ein Stern fehlt jedoch: Großbritannien. Er befindet sich auf der Rückseite des Pullis, zusammen mit einer offiziellen EU-Hotline, an die man sich bei Fragen zur Europäischen Union wenden kann.