Designerinnen ziehen Bewerbung für 25.000-Euro-Preis zurück

Diese Frage haben sich Lisa Mann und Hagar Rieger kürzlich ebenfalls stellen müssen. Und in ihrem Fall war die Verlockung, einfach „Ja, geht schon mal“ zu sagen, besonders groß: Es ging schließlich um die Chance auf 25.000 Euro. So hoch nämlich ist der erste Preis des Euro Fashion Awards dotiert, für den beide Frauen nominiert waren. Lisa und Hagar hatten sich jeweils mit der Kollektion beworben, die sie für ihren Masterabschluss an der Universität der Künste in Berlin (UdK) angefertigt hatten.