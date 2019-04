Weil Dinosaurier die Menschen aber immer noch faszinieren, näher sich diese Katzenbesitzer und -besitzerinnen mit ihren Haustieren nun aber zumindest optisch an die Spezies an: Sie scheren die Tiere an den Seiten kurz, lassen das Fell entlang der Wirbelsäule bis zum Schwanz aber lang, mit kleinen Einschnitten alle paar Zentimeter. So haben die Katzen am Ende tatsächlich etwas von einem Dinosaurier, erinnern meist konkret an einen Stegosaurus mit seinem ausgeprägten Knochenplatten und Schwanzstacheln. Und zugegeben: Das sieht schon verdammt lustig aus.